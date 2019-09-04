«Яндекс» подтвердил подписание контракта с НХЛ. Трансляции будут бесплатными

С нового сезона матчи НХЛ в России будет транслировать «Яндекс», сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Игры НХЛ будут доступны для бесплатного просмотра с помощью видеосервиса «Яндекса».
Игры будут транслироваться на всей территории России. Во время трансляций болельщики смогут общаться друг с другом с помощью чатов и эмодзи. Будет доступна подписка на уведомления.
Ранее правами на показ НХЛ в России владела телекомпания «Евроспорт». Соглашение было рассчитано на три сезона: с 2016/17 до 2018/19. Канал показывал 10 игр регулярного сезона в неделю и плей-офф в полном объёме. Сумма сделки не разглашалась.
В минувшем сезоне обладателем Кубка Стэнли стал «Сент-Луис Блюз». В финале Кубка Стэнли «Сент-Луис» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4-3. Этот успех стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. В последний раз они пробивались в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4. Всего «музыканты» трижды уступали в решающей серии.
- 4 сентября 2019
-
18:03
-
17:48
-
17:32
-
17:17
-
17:07
-
16:53
-
16:28
-
16:08
-
15:55
-
15:30
-
15:03
-
14:56
-
14:35
-
14:10
-
13:58
-
13:34
-
13:15
-
12:59
-
12:35
-
12:10
-
11:50
-
11:24
-
11:00
-
10:39
-
10:25
-
10:05
-
10:00
-
09:36
-
09:20
-
09:05
-
08:10
-
00:53
-
00:44
-
00:29
-
00:00