«Яндекс» подтвердил подписание контракта с НХЛ. Трансляции будут бесплатными

С нового сезона матчи НХЛ в России будет транслировать «Яндекс», сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Игры НХЛ будут доступны для бесплатного просмотра с помощью видеосервиса «Яндекса».



Игры будут транслироваться на всей территории России. Во время трансляций болельщики смогут общаться друг с другом с помощью чатов и эмодзи. Будет доступна подписка на уведомления.



Ранее правами на показ НХЛ в России владела телекомпания «Евроспорт». Соглашение было рассчитано на три сезона: с 2016/17 до 2018/19. Канал показывал 10 игр регулярного сезона в неделю и плей-офф в полном объёме. Сумма сделки не разглашалась.



В минувшем сезоне обладателем Кубка Стэнли стал «Сент-Луис Блюз». В финале Кубка Стэнли «Сент-Луис» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4-3. Этот успех стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. В последний раз они пробивались в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4. Всего «музыканты» трижды уступали в решающей серии.

НХЛ против локаута! Теперь звёзды хоккея не приедут в Россию? Последнее слово за самими игроками.