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Метсола провёл 200-й матч в КХЛ, одержал 100-ю победу и оформил 20-й шат-аут

Метсола провёл 200-й матч в КХЛ, одержал 100-ю победу и оформил 20-й шат-аут
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» победил «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Николая Цулыгина. Матч был сыгран в Шэньчжэне на 18-тысячной арене, построенной к проведению Универсиады. Для команд эта встреча стала второй в этом сезоне.

Голкипер уфимцев Юха Метсола достиг сразу нескольких юбилеев. Для финского вратаря игра стала 200-й в КХЛ, он одержал свою 100-ю победу и оформил 20-й шат-аут.

Счёт во встрече открыл защитник уфимской команды Михаил Пашнин. Михаил получил передачу в средней зоне от Александра Кадейкина, докатил до ворот и с неудобной руки направил шайбу в цель. Окончательный счёт установил Максим Майоров, реализовавший большинство.

«Салават» взял реванш у «Куньлуня» в Шэньчжэне. Метсола оформил шат-аут
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