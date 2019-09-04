Матч «Куньлуня» и «Салавата» посетили 800 зрителей

«Салават Юлаев» победил «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Николая Цулыгина.



Матч был сыгран в Шэньчжэне на 18-тысячной арене, построенной к проведению Универсиады, однако зрителей было только 800, сообщает Континентальная хоккейная лига. На вчерашней встрече команд зрителей было значительно больше — 3,5 тысячи.



Счёт во встрече открыл защитник уфимской команды Михаил Пашнин. Михаил получил передачу в средней зоне от Александра Кадейкина, докатил до ворот и с неудобной руки направил шайбу в цель. Окончательный счёт установил Максим Майоров, реализовавший большинство. Голкипер уфимцев Юха Метсола впервые в сезоне отыграл на ноль.



Made in China для КХЛ. Даже китайцы смеялись над своей беспомощностью Картинка дрожала, ворота не стояли, лёд таял, а судьи объяснялись с диктором с помощью рисунков. И всё при пустых трибунах.