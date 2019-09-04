Овечкин: переступать через свои принципы — это нормально

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своих отношениях с тренерами команды.

«Приходилось ли по ходу спортивной карьеры переступать через свои принципы? Конечно, да! Но без этого никуда. Я считаю, это нормально. Тротц был примером таких действий? Я бы не говорил конкретно о Тротце. Скорее тут речь о системе. Вот раньше «Кэпиталз» возглавлял Брюс Будро. Мы играли в атакующий хоккей. Потом пришёл другой тренер, и мы начали играть от обороны. Тогда ты начинаешь думать: «Блин, что вообще от меня хотят?»



Я бы не сказал, что Дэйл Хантер надо мной издевался. У него просто была такая тактика, и всё. Если бы мы завоевали Кубок Стэнли, окружающие бы говорили: «Все шикарно и отлично!»»А так из-за его просчетов мы проиграли «Рейнджерс» во втором раунде. Это же тренерская ошибка — поставить не того и не туда в нужный момент. Тем более во время плей-офф, когда счет в серии был 3-3.



Эта ошибка дорогого стоит. И всё, мы вылетели. Думаю, сам Хантер это прекрасно понимает. У нас с ним хорошие отношения. «Привет — привет, пока — пока». Но в каких- то моментах я был с ним не согласен, и большинство людей поддерживали мою точку зрения. Только вы этого несогласия не видели на льду», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.