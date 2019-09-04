Цулыгин: в Шэньчжэне был очень плохой лёд
Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги выигранного матча с «Куньлунь Ред Стар» (2:0).
«Это очень трудная победа, потому что сегодня играли две равные команды, по той причине, что был очень плохой лёд, на котором мастерство абсолютно не сказывается и играли характер, самоотдача и боевитость ребят. Хорошо, что сегодня смогли выиграть, ведь соперник отчаянно бился», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.
Счёт во встрече открыл защитник уфимской команды Михаил Пашнин. Михаил получил передачу в средней зоне от Александра Кадейкина, докатил до ворот и с неудобной руки направил шайбу в цель. Окончательный счёт установил Максим Майоров, реализовавший большинство.
Метсола — о матчах с «Куньлунем» в Шэньчжэне: давайте уже уедем отсюда
- 4 сентября 2019
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