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Овечкин — об игре в 40 лет: не хочу становиться обманщиком

Овечкин — об игре в 40 лет: не хочу становиться обманщиком
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о своей возможной игре до 40 лет.

«Да, представить не могу. Потому что существует такой момент. Когда здоровье позволяет, то почему бы не играть? Но есть люди-легенды, как Яромир Ягр. Он и сейчас выступает. А я не могу загадать, что будет с моим здоровьем в 40 лет.

Если возникнут проблемы, игра пойдет не та – зачем обманывать хоккей? Я всю жизнь занимался этим видом спорта не для того, чтобы стать обманщиком.

Я хочу выходить на лёд и получать удовольствие. А когда ты реально начнешь понимать, что уже все – и глаза не горят, и тебе не хочется – надо закончить с хоккеем и заниматься другими делами», – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

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Александр был первым ещё в феврале.
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