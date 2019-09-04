Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Беттмэн и Томас войдут в Зал славы хоккея США

Беттмэн и Томас войдут в Зал славы хоккея США
Хоккей / НХЛ 0

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, форвард Брайан Джионта, тренер Нил Хендерсон, вратарь Тим Томас и хоккеистка Крисси Уэнделл войдут в Зал славы хоккея США, информирует официальный сайт организации.

«Это действительно замечательное пополнение. У каждого из пяти новичков в Зале славы в активе есть уникальный, неизмеримый вклад в хоккей. Они максимально заслуживают высшей хоккейной чести в нашей стране и мы с нетерпением ждём их официального вхождения в Зал славы», — рассказал президент организации.

Церемония введения в Зал славы хоккея США новых членов состоится 12 декабря 2019 года. Местом проведения торжественной церемонии станет отель «Марриот» в Вашингтоне.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент