Беттмэн и Томас войдут в Зал славы хоккея США

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, форвард Брайан Джионта, тренер Нил Хендерсон, вратарь Тим Томас и хоккеистка Крисси Уэнделл войдут в Зал славы хоккея США, информирует официальный сайт организации.



«Это действительно замечательное пополнение. У каждого из пяти новичков в Зале славы в активе есть уникальный, неизмеримый вклад в хоккей. Они максимально заслуживают высшей хоккейной чести в нашей стране и мы с нетерпением ждём их официального вхождения в Зал славы», — рассказал президент организации.



Церемония введения в Зал славы хоккея США новых членов состоится 12 декабря 2019 года. Местом проведения торжественной церемонии станет отель «Марриот» в Вашингтоне.



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