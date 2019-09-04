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Келлер и «Аризона» договорились о новом контракте на $ 57,2 млн

Келлер и «Аризона» договорились о новом контракте на $ 57,2 млн
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» договорился о новом контракте с нападающим Клейтоном Келлером, сообщается на официальном сайте американского клуба. По имеющейся информации, 21-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на восемь лет, средняя годовая зарплата форварда составит около $ 7,15 млн. Через год Келлер должен был стать ограниченно свободным агентом.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Келлер принял участие в 82 матчах, записав на свой счёт 47 (14+33) баллов при показателе полезности "-21" и 24 минутах штрафного времени. В среднем молодой нападающий проводил на площадке около 18 минут за матч.

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