Плотников: Ткачёв может отдать отличную передачу, стараемся понимать друг друга

Нападающий СКА Сергей Плотников подвел итоги выигранного матча с «Трактором» (4:3 ОТ).



"«Трактор» не хотел проигрывать второй матч подряд, поэтому они были где-то более заряженные, лучше двигались. Мы свои моменты реализовали и добились победы. Почему в начале второго периода просели? Концентрация подвела, пропустили первый гол, в следующей смене второй, самое худшее, что может быть. Нужно быть собранным на каждой смене, особенно после пропущенного гола.



Не должно быть таких провалов, как в начале второй двадцатиминутки, нужно выходить и добавлять от смене к смене. С физикой у меня всё в порядке, как и у команды, много двигаемся, прессингуем. Есть проблемы из-за площадок: когда привыкаешь к одной, как закатиться, подкатиться, разметка тоже меняется.



Победный гол? Володя Ткачев выдержал паузу, я пошел под защитника на представление, знал, что Володя может отдать отличную передачу. Много разговариваем, стараемся понимать друг друга.



Капитанство? Ответственность, надо больше разговаривать со штабом, игроками. У нас хорошая команда, все поддерживают, помогают в этом. Как забил после длительной паузы? Когда отбывал штраф, отдохнул, был заряжен на игру, из ритма не выпал", — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.



Никто не боится СКА. Только обыграть не могут «Трактор» был близок, но упустил преимущество в две шайбы.