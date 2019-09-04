Разин: ставки в другом месте делают, а у «Северстали» тактика

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился впечатлениями от матча с «Металлургом» (2:4).



«Сегодня маленькие нюансы решили исход встречи, и мы в первом периоде должны были забивать побольше. В начале третьего периода немного нас продавили. Разберемся, посмотрим. Двигаемся дальше. У нас была ставка на первый период? Ставки в другом месте делают, а у нас тактика, которую мы не меняем все три периода.



У меня много городов с отдельными эмоциями. И Екатеринбург вот тоже, и Магнитогорск, конечно. Это города, где я достаточно прожил. Но, когда выходишь на лед, все эмоции в стороне. А так, конечно, да. Майка под сводами арены висит, все болельщики родные, здороваются. Конечно, мне очень приятно», — цитирует Разина официальный сайт «Металлурга».

«Металлург» добыл первую победу в сезоне, обыграв «Северсталь»