Знарок одержал первую официальную победу со «Спартаком», обыграв «Локомотив»

Ярославский «Локомотив» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком», встреча завершилась со счётом 2:5. Для «Локомотива» это был первый матч в сезоне-2019/20, «Спартак» ранее проиграл рижскому «Динамо» (1:2 ОТ). Олег Знарок одержал первую победу в официальном матче в качестве главного тренера «Спартака».
Счёт был открыт на седьмой минуте — удачный бросок удался нападающему команды хозяев Павлу Кудрявцеву. Во втором периоде подопечные Олега Знарка отыгрались и вышли вперёд благодаря заброшенным шайбам Александра Хохлачёва, Дмитрия Вишневского, Андрея Кутейкина и Ильи Талалуева. На 44-й минуте «Локомотив» забил второй гол усилиями нападающего Тая Ратти. Вскоре Талалуев оформил дубль, установив окончательный счёт.
- 4 сентября 2019
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