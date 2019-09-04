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Знарок одержал первую официальную победу со «Спартаком», обыграв «Локомотив»

Знарок одержал первую официальную победу со «Спартаком», обыграв «Локомотив»
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком», встреча завершилась со счётом 2:5. Для «Локомотива» это был первый матч в сезоне-2019/20, «Спартак» ранее проиграл рижскому «Динамо» (1:2 ОТ). Олег Знарок одержал первую победу в официальном матче в качестве главного тренера «Спартака».

Счёт был открыт на седьмой минуте — удачный бросок удался нападающему команды хозяев Павлу Кудрявцеву. Во втором периоде подопечные Олега Знарка отыгрались и вышли вперёд благодаря заброшенным шайбам Александра Хохлачёва, Дмитрия Вишневского, Андрея Кутейкина и Ильи Талалуева. На 44-й минуте «Локомотив» забил второй гол усилиями нападающего Тая Ратти. Вскоре Талалуев оформил дубль, установив окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 сентября 2019, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 5
Спартак
Москва
1:0 Кудрявцев (Алексеев) – 06:38' (5x5)   1:1 Хохлачёв – 26:59' (5x5)   1:2 Вишневский (Хохлачёв, Фёдоров) – 28:46' (5x4)   1:3 Кутейкин (Вишневский, Фёдоров) – 31:16' (5x5)   1:4 Талалуев (Никишин) – 31:57' (5x5)   2:4 Ратти (Осипов) – 43:22' (5x5)   2:5 Талалуев – 51:25' (5x5)
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