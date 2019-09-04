Кравец: упрекнуть игроков «Витязя» не в чем, боролись до конца

Главный тренер подмосковного «Витязя» Михаил Кравец поделился впечатлениями от проигрыша со счетом 2:3 в гостевом матче с екатеринбургским «Автомобилистом».



«Хочу поздравить «Автомобилист» с победой. Нас — с хорошей, быстрой игрой. Ребята боролись до конца. Так что команду упрекнуть не в чем. К сожалению, пара ненужных удалений произошла, да и немножко в начале игры мы растерялись, можно было включиться и сразу. Но такое бывает. В целом игрой команды довольны. Удаления? Где-то не сдержались. Не хватило дисциплины. Играя вчетвером, не должно быть задачи бежать в угол и убивать кого-то. Нужно выстоять и не пропустить гол», — приводит слова специалиста официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

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