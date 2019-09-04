Рижское «Динамо» обыграло «Торпедо», у Гудлевскиса — шат-аут

Рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ на домашнем льду обыграло «Торпедо», встреча закончилась со счётом 3:0. Напомним, в дебютном матче сезона латвийский клуб выиграл у «Спартака» (2:1 ОТ), «Торпедо» в стартовой игре уступило московскому «Динамо» (2:3).



Первый период прошёл без голов, на экваторе матча рижане забросили две шайбы: авторами точных бросков стали форвард Брэндон Макмиллан и защитник Нериюс Алишаускас. На 47-й минуте Макмиллан сделал дубль, установив окончательный счёт встречи. Сухой матч провёл голкипер «Динамо» Кристерс Гудлевскис.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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