Рижское «Динамо» обыграло «Торпедо», у Гудлевскиса — шат-аут
Рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ на домашнем льду обыграло «Торпедо», встреча закончилась со счётом 3:0. Напомним, в дебютном матче сезона латвийский клуб выиграл у «Спартака» (2:1 ОТ), «Торпедо» в стартовой игре уступило московскому «Динамо» (2:3).
Первый период прошёл без голов, на экваторе матча рижане забросили две шайбы: авторами точных бросков стали форвард Брэндон Макмиллан и защитник Нериюс Алишаускас. На 47-й минуте Макмиллан сделал дубль, установив окончательный счёт встречи. Сухой матч провёл голкипер «Динамо» Кристерс Гудлевскис.
КХЛ - регулярный чемпионат
04 сентября 2019, среда. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
3 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Макмиллан (Джериньш, Берглунд) – 32:52' (5x4) 2:0 Алишаускас (Зиле, Дарзиньш) – 37:23' (5x5) 3:0 Макмиллан (Редлихс М., Балинскис) – 46:14' (5x4)
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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