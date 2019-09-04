«Сочи» победил «Нефтехимик» в дебютном матче сезона

Хоккейный клуб «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ оказался сильнее нижнекамского «Нефтехимика» на домашней площадке, встреча завершилась со счётом 3:2. Для черноморского клуба матч был дебютным в сезоне-2019/20, «Нефтехимик» ранее обыграл минское «Динамо» (4:2).



Первый гол зрители матча в Сочи увидели только на 38-й минуте: заброшенную шайбу в актив записал нападающий «леопардов» Никита Точицкий. На старте третьего периода Роберт Росен упрочил преимущество хозяев, но вскоре «Нефтехимик» отыграл одну шайбу усилиями Зака Митчелла. Через несколько минут соперники вновь обменялись точными бросками, авторами которых стали Шон Коллинз и Ильдар Шиксатдаров.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.