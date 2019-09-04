Московское «Динамо» оказалось сильнее минского «Динамо»

Московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ одержало победу над минским «Динамо» на домашнем льду, встреча закончилась со счётом 3:2. Подопечные Владимира Крикунова ранее взяли верх над нижегородским «Торпедо» (3:2), минчане стартовали в чемпионате с поражения от «Нефтехимика» (2:4).
В концовке первого периода зрители увидели первый гол — отличился нападающий команды гостей Теэму Пулккинен. На старте второго периода хозяева переломили ход игры благодаря заброшенным шайбам форвардов Вадима Шипачёва и Дмитрия Моисеева. На первой минуте третьего периода голом отметился нападающий москвичей Вячеслав Кулёмин. На 51-й минуте форвард Сергей Костицын сократил отставание минчан до минимума, но отыграться «зубры» не успели.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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