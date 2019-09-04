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Московское «Динамо» оказалось сильнее минского «Динамо»

Московское «Динамо» оказалось сильнее минского «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ одержало победу над минским «Динамо» на домашнем льду, встреча закончилась со счётом 3:2. Подопечные Владимира Крикунова ранее взяли верх над нижегородским «Торпедо» (3:2), минчане стартовали в чемпионате с поражения от «Нефтехимика» (2:4).

В концовке первого периода зрители увидели первый гол — отличился нападающий команды гостей Теэму Пулккинен. На старте второго периода хозяева переломили ход игры благодаря заброшенным шайбам форвардов Вадима Шипачёва и Дмитрия Моисеева. На первой минуте третьего периода голом отметился нападающий москвичей Вячеслав Кулёмин. На 51-й минуте форвард Сергей Костицын сократил отставание минчан до минимума, но отыграться «зубры» не успели.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 сентября 2019, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
0:1 Пулккинен – 17:22' (5x5)   1:1 Шипачёв – 23:11' (5x4)   2:1 Моисеев (Миронов, Кулёмин) – 23:37' (5x5)   3:1 Кулёмин – 40:32' (5x5)   3:2 Костицын (Эллиотт, Паре) – 50:42' (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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