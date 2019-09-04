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Мактавиш: не лучшее начало сезона, «Локомотив» выглядел нехорошо

Мактавиш: не лучшее начало сезона, «Локомотив» выглядел нехорошо
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ярославского «Локомотива» Крэйг Мактавиш подвёл итоги матча с московским «Спартаком» (5:2).

«Я думаю, что это не лучшая наша игра и не лучшее начало сезона. В целом, считаю что матч начали неплохо. Первый период, пожалуй, был лучшим для нас сегодня.

Во втором игра опустилась вниз. Мы все выглядели нехорошо, не будем ни на кого сваливать вину. Ничего не получалось. Нам есть над чем работать, к примеру, над нашими прямыми атаками.

Почему не брали тайм-аут после серии пропущенных шайб? Мы посчитали, что он пригодится в дальнейшем.

В этом матче я не выпускал Красковского вместе с Полуниным, потому что звено работало хорошо. Перемены могли сбить нам игру», — передаёт слова Мактавиша корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.

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