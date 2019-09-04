Крикунов: Афиногенову 40 лет? А мы его с 39-летием поздравляли

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с минским «Динамо» (3:2).



«Доволен результатом и не доволен самой игрой. Такие голы, как мы сегодня получили, это издержки обучения. Бочаров первый пас отдал на гол сопернику, потом удалился. От этого никуда не деться, потому что эти ребята у нас молодые. Второй голкипер ещё моложе. Поэтому это неизбежно. К тому же соперник действовал хорошо. Мы были готовы к такой игре Минска, предупреждали ребят о том, что они играют активно и будут крыть двумя игроками, но поначалу было тяжело справляться. Ну и игроки считали, что мы всё равно выиграем, но хоккей – такая игра, что с любой командой нужно играть от начала и до конца.



Разбил первое звено, потому что был недоволен игрой Петерссона? Да нет, все они там играли не очень хорошо. Надо было внести свежую струю, а у нас Тарасов мало играл в четвёртом звене. Он был посвежее, и мы его переставили в первое звено. Вроде бы начали шевелиться, да и Петерссон в другом звене начал бегать.

Учитывал ли юбилей Афиногенова, ставя его в состав? Ну это не юбилей у него, 39 лет ему. Вот было бы 40 – тогда это юбилей. Ему 40 лет исполнилось? А мы его с утра с 39-летием поздравляли. Ну а так, поставили мы его в состав, он хорошо выглядит на тренировках. На той пресс-конференции я сразу сказал, что будет играть сегодня.



С Индрашисом в целом обошлось, сотрясения у него нет. Но сильный ушиб, рёбра болят. Почему не сыграли Брюквин и Полыгалов? «Спартак» у нас дальше. Дебютирует ли Кузнецов в КХЛ? Возможно», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» оказалось сильнее минского «Динамо»