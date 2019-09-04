Афиногенов: если не хочешь идти на пятак, тебя всё равно из угла туда выкинут

Нападающий московского «Динамо» Максим Афиногенов подвёл итоги выигранного матча с минским «Динамо» (3:2).



«Нужно войти в игру, когда проводишь первый матч в сезоне. Думаю, что почувствовал этот игровой ритм, потому что тренировки – это одно, а матчи – это совершенное другое. Самое главное, что выиграли и набрали важные два очка.



Ребята поздравили меня победой с днём рождения. Будем ли как-то праздновать? Домой поедем. У нас игры сейчас идут. С семьёй посижу чуть-чуть и спать пойду.



Мне нравится переход на «канадскую» площадку. Лично мне удобнее. Другой совершенно хоккей, намного быстрее, все шайбы летят на пятак. Если ты не хочешь идти на пятак, тебя всё равно из угла туда выкинут. Мне кажется, и зрителям намного интереснее», — передаёт слова Афиногенова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» оказалось сильнее минского «Динамо»