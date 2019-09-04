Батыршин: в ближайшие 10–15 матчей у «Автомобилиста» будет сумбурный хоккей
Защитник екатеринбургского «Автомобилиста» Рафаэль Батыршин подвёл итоги домашнего матча с «Витязем» (3:2), отметив несколько сумбурный хоккей.
«На данном этапе – хорошо, что выиграли. Взяли два очка. Идёт притирка, и команда вкатывается в сезон. Это всегда тяжело. Самое главное сейчас — победа. Тяжело катались? Да не то чтобы тяжело. Видите, предсезонка завершилась, пошли ответственные матчи. Все команды стараются показать хороший хоккей, получается немножко сумбурно. К тому же играем на обновленной площадке. Думаю, в ближайшие десять-пятнадцать матчей будет такой хоккей. В дальнейшем все должно устаканиться, хоккей уже станет другим», — цитирует игрока официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
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