Буцаев: ненужные удаления не позволили «Нефтехимику» сравнять счёт

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от гостевого матча с хоккейным клубом «Сочи» (2:3).



«Сегодня мы не все 60 минут играли как хотели и как договаривались играть. Первый период понравился. Во втором соперник перехватил инициативу. Здесь нам приходилось тяжело, но мы смогли вернуться в игру. В концовке пропустили гол.



Играли до конца. Считаю, ненужные удаления в третьем периоде не позволили нам сравнять счёт», — приводит слова Буцаева официальный «твиттер» клуба.



Первый гол зрители матча в Сочи увидели только на 38-й минуте: заброшенную шайбу в актив записал нападающий «леопардов» Никита Точицкий. На старте третьего периода Роберт Росен упрочил преимущество хозяев, но вскоре «Нефтехимик» отыграл одну шайбу усилиями Зака Митчелла. Через несколько минут соперники вновь обменялись точными бросками, авторами которых стали Шон Коллинз и Ильдар Шиксатдаров.

«Сочи» победил «Нефтехимик» в дебютном матче сезона