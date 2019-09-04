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Сорокин: до Третьяка мне — как до луны. Моим кумиром был Набоков

Сорокин: до Третьяка мне — как до луны. Моим кумиром был Набоков
Хоккей / КХЛ 0

Вратарь московского ЦСКА Илья Сорокин рассказал, на какого голкипера равнялся в юности.

«Хартли сравнивал меня с Третьяком? Ну, мне до Владислава Александровича – как до луны. Читал, что Хартли сравнивал меня с Набоковым. В детстве мне нравился этот вратарь. Отличная школа, выдержка. Купил кассету с записью матча Олимпиады в Турине Россия — Швеция — 5:0. Наслаждался игрой Набокова.

Не обиделся ли, что ни разу не сыграл на чемпионате мира? Какой смысл обижаться? Так было и год назад в Копенгагене. Не зацикливался на этом, принял как данность. От меня ведь мало что зависело. Старался проводить время с пользой. Кое-что полезное подсмотрел у Василевского и Георгиева.

Изучал ли я бросок Мозякина? Хитрый, но не такой сильный, как у Херсли или Бурдасова. Мозякин словно рукой шайбу кладет. Ты смещаешься, всем телом закрываешь угол, а он бросает под блин. В сборной даже изучал его клюшку. Думал, что в ней дело. Ничего особенного», — цитирует Сорокина официальный сайт ЦСКА.

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