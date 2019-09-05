Результаты матчей игрового дня КХЛ сезона-2019/20

Вчера, 4 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоялось восемь матчей регулярного чемпионата.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континенатальной хоккейной лиги
«Куньлунь Ред Стар» уступил «Салавату Юлаеву» — 0:2.
«Автомобилист» обыграл «Витязь» — 3:2.
«Металлург» взял верх над «Северсталью» — 4:2.
«Трактор» проиграл СКА — 3:4 ОТ.
«Локомотив» оказался слабее «Спартака» — 2:5.
Московское «Динамо» одолело минское «Динамо» — 3:2.
ХК «Сочи» обыграл «Нефтехимик» — 3:2.
Рижское «Динамо» переиграло «Торпедо» — 3:0.
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
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