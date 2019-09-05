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Результаты матчей игрового дня КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

Вчера, 4 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоялось восемь матчей регулярного чемпионата.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континенатальной хоккейной лиги

«Куньлунь Ред Стар» уступил «Салавату Юлаеву» — 0:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 сентября 2019, среда. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
0 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Пашнин (Кадейкин, Жарков) – 07:40' (5x5)   0:2 Майоров (Сошников, Бурмистров) – 52:50' (5x4)

«Автомобилист» обыграл «Витязь» — 3:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 сентября 2019, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Витязь
Московская область
1:0 Доус (Секстон, Бодров) – 07:23' (5x3)   1:1 Швец-Роговой (Ержабек, Макеев) – 10:32' (4x3)   2:1 Мацек (Доус) – 32:00' (5x5)   3:1 Доус (Мацек, Василевский) – 50:16' (5x4)   3:2 Чернов (Евсеенков, Макеев) – 55:20' (5x4)

«Металлург» взял верх над «Северсталью» — 4:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 сентября 2019, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Марковин (Морозов) – 04:04' (5x5)   1:1 Яковлев (Расмуссен, Козун) – 32:30' (5x4)   2:1 Кулёмин (Яковлев, Верещагин) – 41:02' (5x5)   3:1 Дорофеев (Матушкин) – 42:24' (5x5)   3:2 Марковин (Кодола, Алексеев) – 49:01' (5x4)   4:2 Мозякин – 58:02' (5x4)

«Трактор» проиграл СКА — 3:4 ОТ.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 сентября 2019, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Ткачёв (Лехтеря, Плотников) – 12:43' (5x5)   1:1 Седлак (Кэлоф, Гика) – 22:54' (5x4)   2:1 Кэлоф – 23:24' (5x5)   3:1 Томас (Меньшиков, Карпухин) – 34:05' (6x5)   3:2 Кагарлицкий (Бывальцев) – 35:34' (5x5)   3:3 Лехтеря (Барабанов) – 35:53' (5x5)   3:4 Плотников (Ткачёв) – 61:52' (3x3)

«Локомотив» оказался слабее «Спартака» — 2:5.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 сентября 2019, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 5
Спартак
Москва
1:0 Кудрявцев (Алексеев) – 06:38' (5x5)   1:1 Хохлачёв (Аркалов, Рылов) – 26:59' (5x5)   1:2 Вишневский (Хохлачёв, Фёдоров) – 28:46' (5x4)   1:3 Кутейкин (Вишневский, Фёдоров) – 31:16' (5x5)   1:4 Талалуев (Никишин) – 31:57' (5x5)   2:4 Ратти (Осипов) – 43:22' (5x5)   2:5 Талалуев – 51:25' (5x5)

Московское «Динамо» одолело минское «Динамо» — 3:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 сентября 2019, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
0:1 Пулккинен – 17:22' (5x5)   1:1 Шипачёв – 23:11' (5x4)   2:1 Моисеев (Миронов, Кулёмин) – 23:37' (5x5)   3:1 Кулёмин – 40:32' (5x5)   3:2 Костицын (Эллиотт, Паре) – 50:42' (5x4)

ХК «Сочи» обыграл «Нефтехимик» — 3:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 сентября 2019, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Точицкий (Шмелёв, Александров) – 37:55' (5x4)   2:0 Росен (Крикунов, Погоришный) – 42:52' (5x5)   2:1 Митчелл – 44:42' (4x5)   3:1 Коллинз (Росен, Эллис) – 49:44' (5x4)   3:2 Шиксатдаров (Фазлеев) – 52:31' (5x5)

Рижское «Динамо» переиграло «Торпедо» — 3:0.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 сентября 2019, среда. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
3 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Макмиллан (Джериньш, Берглунд) – 32:52' (5x4)   2:0 Алишаускас (Зиле, Дарзиньш) – 37:23' (5x5)   3:0 Макмиллан (Редлихс М., Балинскис) – 46:14' (5x4)

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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