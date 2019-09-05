Обладатель Кубка Стэнли Смит-Пелли пройдёт просмотр в «Калгари»

Четыре нападающих будут тренироваться с «Калгари Флэймз» в тренировочном лагере команды, сообщается в официальном «твиттере» клуба. Это Деванте Смит-Пелли, Тобиас Ридер, Зак Риналдо и Александр Гренье. Все игроки подписали с клубом пробные контракты.
В прошлом сезоне 27-летний Смит-Пелли набрал 8 (4+4) очков в 54 матчах за «Вашингтон Кэпиталз». В позапрошлом сезоне Деванте стал обладателем Кубка Стэнли в составе «столичной» команды. В победном плей-офф Смит-Пелли стал одним из главных героев «Кэпиталз», забросив 7 шайб в 24 матчах.
На счету 26-летнего Ридера 11 (0+11) баллов в 67 играх за «Эдмонтон Ойлерз». 29-летний Риналдо в минувшем чемпионате провёл 23 матча за «Нэшвилл Предаторз» и отметился 3 (1+2) очками. В активе 27-летнего Гренье 27 (11+16) баллов в 68 играх в АХЛ за фарм-клуб «Монреаль Канадиенс».
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