Глазачев: «Барыс» пошумит в этом году, как и в прошлом. Видна тренерская рука

Нападающий «Адмирала» Константин Глазачев прокомментировал удачный старт сезона, а также поделился мнением о перспективах «Барыса» в этом чемпионате.

«Приятно стартовать с победы. В первом периоде, наверное, чуть нервозность была. Во втором удачно забили, использовали свои моменты. И вратарь подтащил. Ну и полная самоотдача в конце, столько заблокированный бросков. За счёт такой отдачи игры и выигрываются.

Для нас перед началом каждой игры нет фаворитов. Мы отталкиваемся от своей игры. Это во-первых. Во-вторых, с первых минут мы верили в свою победу. Понятно, что после третьего гола вздохнули легче, но мы играли неплохо весь матч. Команда так и должна выигрывать, должна быть полная самоотдача каждого игрока.

Оценить перспективы «Барыса»? По первой игре тяжело судить. Давать оценки другой команде не очень корректно. Я считаю, что это хорошая команда. У неё хорошее движение. Сразу видна тренерская рука. Думаю, что «Барыс» пошумит в этом году, как и в прошлом», — цитирует Глазачева Vesti.kz.