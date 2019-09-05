Коваленко: КХЛ нужно ужесточать «правило 60 дней» и вводить «правило 30 дней»

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко обозначил новую проблему в регламенте КХЛ.
«Уже на старте регулярного чемпионата хотел бы обозначить ту болевую точку в регламенте КХЛ, которую — если не хотим получить проблемы — нужно устранять. Речь о норме, которая по факту запускает все процессы воздействия на клуб только после того, как он более 60 дней задерживает зарплаты игрокам. До истечения этого срока лига и профсоюз, по сути, обречены сидеть сложа руки, что, на наш взгляд, категорически не правильно. Мы уже обозначили такую позицию профсоюза на дисциплинарном комитете КХЛ. К сожалению, пока нас не услышали.
Давайте рассмотрим актуальный пример. Стартовал регулярный чемпионат, до 15 сентября хоккеисты в КХЛ должны получить деньги за август. Это по закону и в идеале. В реальности, к сожалению, по-другому. 15 сентября к нам, возможно, придёт информация, что в клубе «икс» пошли задержки. И мы будем вынуждены ждать 60 дней — чтобы убедиться в том, что всё серьёзно, и у клуба-должника реальные проблемы.
Мы считаем, что «правило 60 дней» нужно ужесточать — и вводить «правило 30 дней». Это позволит улучшить финансовую дисциплину в клубах, даст профсоюзу возможность более жёстко следить за ситуацией с долгами, воздействовать на неё. Мы считаем, что в своё время АНО «Динамо» и «Адмиралу» удалось обанкротить клубы только благодаря тому, что они имели вот этот люфт в четыре месяца. За такой срок при желании можно успеть всё — убежать от долгов, налогов, игроков и прочее, что мы полтора-два года назад увидели в реальности с тем же «Адмиралом», который обманул всех, включая руководителей КХЛ», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.
- 5 сентября 2019
-
10:45
-
10:22
-
10:00
-
09:35
-
09:20
-
09:03
-
04:45
-
00:49
-
00:33
-
00:13
-
00:00
- 4 сентября 2019
-
23:42
-
23:19
-
23:14
-
22:53
-
22:46
-
22:38
-
22:31
-
22:19
-
22:13
-
22:05
-
21:53
-
21:51
-
21:47
-
21:43
-
21:33
-
21:27
-
21:20
-
21:11
-
21:07
-
20:59
-
20:51
-
20:43
-
20:39
-
20:31