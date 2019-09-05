Коваленко: КХЛ нужно ужесточать «правило 60 дней» и вводить «правило 30 дней»

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко обозначил новую проблему в регламенте КХЛ.

«Уже на старте регулярного чемпионата хотел бы обозначить ту болевую точку в регламенте КХЛ, которую — если не хотим получить проблемы — нужно устранять. Речь о норме, которая по факту запускает все процессы воздействия на клуб только после того, как он более 60 дней задерживает зарплаты игрокам. До истечения этого срока лига и профсоюз, по сути, обречены сидеть сложа руки, что, на наш взгляд, категорически не правильно. Мы уже обозначили такую позицию профсоюза на дисциплинарном комитете КХЛ. К сожалению, пока нас не услышали.

Давайте рассмотрим актуальный пример. Стартовал регулярный чемпионат, до 15 сентября хоккеисты в КХЛ должны получить деньги за август. Это по закону и в идеале. В реальности, к сожалению, по-другому. 15 сентября к нам, возможно, придёт информация, что в клубе «икс» пошли задержки. И мы будем вынуждены ждать 60 дней — чтобы убедиться в том, что всё серьёзно, и у клуба-должника реальные проблемы.

Мы считаем, что «правило 60 дней» нужно ужесточать — и вводить «правило 30 дней». Это позволит улучшить финансовую дисциплину в клубах, даст профсоюзу возможность более жёстко следить за ситуацией с долгами, воздействовать на неё. Мы считаем, что в своё время АНО «Динамо» и «Адмиралу» удалось обанкротить клубы только благодаря тому, что они имели вот этот люфт в четыре месяца. За такой срок при желании можно успеть всё — убежать от долгов, налогов, игроков и прочее, что мы полтора-два года назад увидели в реальности с тем же «Адмиралом», который обманул всех, включая руководителей КХЛ», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.