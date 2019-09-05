Нападающий «Магнитки» Буйницкий: в колене щёлкнуло, почувствовал резкую боль

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Буйницкий рассказал о травме, полученной на предсезонном турнире в Челябинске.

«Это случилось 13 августа, в середине второго периода матча с «Трактором» на Кубке губернатора Челябинской области. Было столкновение, вроде её и задержка. Там получились два нарушения одно за другим, у соперника тогда двух игроков удалили, после этого ребята поиграли «5 на 3». А в моём колене щёлкнуло, почувствовал резкую боль. Когда прикатил на лавку, всё ещё надеялся, что обойдётся. Попытались затейпировать ногу. Но попробовал подняться со скамейки, понял, что на лёд не выйду.

Сначала прошёл все обследования в Магнитогорске – СКТ, МРТ. Потом отправили к профессору в Санкт-Петербург. А оттуда – ещё и в Германию. В Питере сразу сказали, что есть повреждение, нужно оперировать. В Германии это подтвердили, и после обследования сделали операцию. Срок восстановления? Полтора-два месяца. Хотелось бы быстрее, но и форсировать тоже нельзя. После предыдущей операции прошёл хорошую реабилитацию, отлично себя чувствовал. И тут щёлкнуло то же самое колено, что и зимой. Но повреждение немножко другое», — цитирует Буйницкого официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.