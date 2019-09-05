Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Главный тренер «Рязани» — о Жердеве: хочется надеяться, что риск будет оправдан

Главный тренер «Рязани» — о Жердеве: хочется надеяться, что риск будет оправдан
Хоккей / ВХЛ 0

Главный тренер «Рязани» Александр Сырцов прокомментировал переход в команду известного российского нападающего Николая Жердева.

«Первые впечатления у меня самые положительные от работы с Николаем. Он выполняет все общие требования, не пытается как-то поднять себя, не требует к себе особого внимания. Вопрос в том – насколько быстро он наберёт форму?

Да, мы понимали, подписывая с ним контракт, что идём на определённый риск. Хочется надеяться, что этот риск будет оправдан. Пока для меня головная боль – но это приятная головная боль – подобрать для Жердева оптимальных партнёров в звено. Ведём работу над этим», — цитирует Сырцова пресс-служба хоккейного клуба.

Сезон-2017/18 Жердев начинал в нижнекамском «Нефтехимике», но провёл за команду только два матча, отметившись одной результативной передачей. Позже хоккеист перешёл в рижское «Динамо», где отыграл за клуб 18 игр и набрал 5 (3+2) баллов при показателе полезности «-6» и четырёх минутах штрафного времени. Минувший сезон хоккеист пропустил.

«Свинья везде грязь найдёт». Жердев хотел вернуться в хоккей, но не смог
Теперь не явился на сбор «Тамбова». Причина неизвестна, но её можно угадать с вероятностью в 99%.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент