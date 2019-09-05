В следующем сезоне в МХЛ могут войти азиатские и европейские клубы

Управляющий директор МХЛ Алексей Морозов поделился планами насчёт дальнейшего развития лиги.

«Мы давно думали об изменении эмблемы и трофея, хотели меняться, чтобы идти в ногу со временем. У нас ведь ребята молодые выступают, интересы у них быстро меняются. В нашей жизни всё с большой скоростью прогрессирует. Поэтому мы решили изменить логотип турнира, кубок. И нас в этом поддержал новый титульный партнёр.

К нашей лиге, действительно, есть интерес. Несколько клубов хотели принять участие в турнире уже в этом сезоне, обращались к нам с этим вопросом. Но они пока не проходят по стандартам МХЛ, по нашему регламенту. Поэтому они пока остаются в поле нашего зрения с прицелом на следующий сезон. Будем с ними дальше работать, чтобы их вступление в лигу было возможно.

Есть варианты с клубами из Азии, такая же ситуация и с европейскими командами. Посмотрим на то, какую они работу проделают за год, чтобы стать членом Молодёжной хоккейной лиги уже в следующем розыгрыше», — цитирует Морозова News.ru.