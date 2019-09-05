Тренер «Ак Барса» рассказал об изменениях в составе перед матчем с «Йокеритом»

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко рассказал о подготовке к матчу с «Йокеритом», а также назвал изменения в составе команды.

«Мы знаем, что это быстрая команда, соперник начнёт очень активно, с давлением на ворота. В составе очень опытные и мастеровитые ребята, которые хорошо катаются. Поэтому сегодня будет очень важно строго сыграть в обороне, нужен хороший возврат в свою зону, должны будем постоянно ставить спины, чтобы они шли в атаку через нас. Важно сыграть строго и друг за друга, помогать друг другу, только в целостности можно ждать победы.

Миша Глухов сегодня не сыграет, Никита Лямкин тоже, вместо него выйдет Дмитрий Юдин. Также в составе Артём Михеев. У нас нет понятия «13-й нападающий», форвард играет постоянно – в прошлом матче Фисенко сыграл 8 минут, то есть никто не сидит, все в игре», — цитирует Горбенко пресс-служба казанского клуба.