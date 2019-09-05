«Эдмонтон» не будет форсировать восстановление Макдэвида к первому матчу сезона

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд заявил, что клуб не будет форсировать восстановление капитана команды Коннора Макдэвида к первому матчу сезона.
«Первый матч сезона — общая цель, но основным приоритетом является долгосрочное здоровье Коннора. Мы будем принимать решения на консервативной основе», — цитирует Холланда Sportsnet.
«В начале сентября нельзя сказать, будет он готов к началу сезона или нет. У него есть ещё один месяц перед стартом сезона, и он находится в очень хорошей форме. Никто не говорит, что он не будет готов до ноября или декабря. На данный момент он готов отлично, все довольны его прогрессом», — заявил агент хоккеиста Джефф Джексон.
В минувшем сезоне канадский форвард набрал рекордные в карьере 116 (41+75) очков и занял второе место в списке бомбардиров, уступив только россиянину Никите Кучерову, набравшему 128 очков. 22-летний хоккеист продолжает восстановление после травмы колена, полученной в заключительной игре регулярного чемпионата с «Калгари Флэймз».
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