Бобровский: помогать «Кузне» нужно на глобальном уровне, а не точечно

Голкипер «Флориды Пантерз» и воспитанник новокузнецкого «Металлурга» Сергей Бобровский прокомментировал плачевную ситуацию с хоккеем в Новокузнецке.

«Объединиться с новокузнецкими воспитанниками, чтобы поддержать «Металлург»? Все вовлечены, все помогают — Орлов, Капризов, Сорокин. Но, на мой взгляд, это нужно делать на глобальном уровне, а не так, что хоккеисты точечно помогают и спонсируют. Я в этом году не был в Новокузнецке и не видел всё своими глазами. Всё по слухам, по собранной информации.

Мой отец занимается моим фондом, он разговаривает с детской школой, с хоккеистами. Я уже не раз говорил, что мы пытаемся помочь новокузнецкой школе. Либо инвентарём, либо оплачиваем турниры. Всем, чем можем, помогаем. Я один тоже не могу всё сделать, но в силу своих возможностей хочу помочь ребятам, городу», — передаёт слова Бобровского корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.