Профсоюз НХЛ может дать ответ по коллективному соглашению после 15 сентября

Исполнительный директор Ассоциации игроков НХЛ Дональд Фер рассказал о текущих консультациях профсоюза по ситуации с коллективным соглашением. Ранее стало известно, что лига не будет использовать возможность досрочно прекратить его действие. Профсоюз должен дать ответ до 15 сентября.
4 сентября в Чикаго состоялась встреча с участием 50 участников профсоюза – членов исполнительного комитета и ряда других игроков. Никакого решения на данный момент принято не было. При этом очередной раунд переговоров с представителями лиги намечен на 6 сентября.
Сообщалось также, что существует вероятность переноса дедлайна с 15 сентября, если в переговорах между лигой и профсоюзом будет позитивная динамика. По словам Фера, профсоюз не считает 15 сентября жёстким дедлайном.
Если игроки выберут опцию досрочного завершения действия коллективного соглашения, у сторон останется один год для заключения нового соглашения. Если к этому времени оно не будет заключено, то в сентябре 2020 года может быть объявлен чётвертый в истории лиги локаут.
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