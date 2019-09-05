Мартемьянов: «Автомобилист» в корне изменил предсезонную подготовку

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов рассказал, что предсезонная подготовка была сильно изменена по сравнению с предыдущим сезоном.

«Хочу поздравить наших парней с двумя победами, тяжёлыми победами. Хочу немного рассказать о подготовке к сезону. Предсезонную подготовку мы в корне изменили, нагрузки были увеличены. Тренерский штаб смотрит на весь сезон, старается заложить силы и акцентировать на весне, на плей-офф. Произошел ряд изменений в команде, команда фактически, заново строится. В районе 8-10 новых ребят и ещё идет притирка. Тренерский штаб посчитал, что те шероховатости, которые есть в игре, из-за этого.

Сезон будет очень сложным, особенно на Востоке. Порядка 10 команд будет претендовать на попадание в четверку. Легких матчей, проходных не будет. К сожалению, выпали лидеры.Часть спорта это травмы. Ряд игроков проходят этап восстановления, реабилитации. На парней мы очень надеемся. С приходом полного состава мы подтянем содержание игры.

Ещё раз скажу, что предсезонная подготовка была изменена, сезон будет тяжёлый, но мы готовы сражаться во всех матчах. Результат сложно предсказать, а старт всегда сложный. Многие команды стратегию выстраивают по-своему, делают ставку на первые месяцы, потом будет спад. Кто поопытнее — раскладывает на весь сезон. Мы стратегию заложили на чемпионат, будем стараться выполнять», — цитирует Мартемьянова официальный сайт екатеринбургского клуба.