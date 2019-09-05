Зибанеджад: мне грустно из-за ушедших из «Рейнджерс» ребят

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад поделился ожиданиями от нового сезона.



«Я полон энтузиазма. Мне грустно из-за ребят, которые ушли. То, как ушли некоторые из них, совсем не весело. Это никогда не весело. В прошлом году мы как команда сплотились достаточно хорошо. Мы были близки, но после дедлайна обмена важные элементы исчезли, после чего у нас не получилось сражаться на каждодневной основе. После потери ребят нам стало чего-то не хватать… Но сейчас чувство интересное.



В тренировочном лагере должно быть очень, очень круто. Мне не терпится познакомиться с ребятами, поскорее собраться вместе, определиться с ролями и тем, как мы будем играть. Также нас ждет второй год с тренером Дэвидом Куинном, что тоже должно помочь. В отличие от прошлого года, нам не придется в тренировочном лагере начинать все заново. Мы, напротив, начнем уже в хорошем режиме. Думаю, что это будет иметь большое значение для нашего сезона. Если нам удастся все правильно использовать, у нас может получиться хороший старт», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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