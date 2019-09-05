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«Сибирь» одержала вторую победу в сезоне, обыграв «Адмирал»

«Сибирь» одержала вторую победу в сезоне, обыграв «Адмирал»
Хоккей / КХЛ 0

Новосибирская «Сибирь» на домашнем льду оказалась сильнее «Адмирала» из Владивостока в матче регулярного чемпионата КХЛ, встреча завершилась со счётом 5:1. Для Новосибирска победа стала второй подряд на старте чемпионата, в прошлом году клуб провалил начальный отрезок сезона.

Первый гол в матче зрители увидели уже на 50-й секунде: удачный бросок записал в актив защитник «Адмирала» Александр Угольников. До конца первого периода подопечные Николая Заварухина сумели отыграться и выйти вперёд, голами отметились Илья Морозов и Егор Миловзоров. На 23-й минуте защитник Юрки Йокипакка упрочил преимущество хозяев. На старте третьего периода Микаэль Руохомаа довёл разницу в счёте до трёх шайб. На 53-й минуте Миловзоров оформил дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 сентября 2019, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 1
Адмирал
Владивосток
0:1 Угольников – 00:50' (5x5)   1:1 Миловзоров (Шаров) – 06:03' (5x5)   2:1 Морозов – 17:36' (5x5)   3:1 Йокипакка (Торченюк) – 22:59' (5x5)   4:1 Руохомаа – 40:32' (5x5)   5:1 Миловзоров – 52:05' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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