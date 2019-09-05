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Стали известны составы на матч «Йокерит» — «Ак Барс»

Стали известны составы на матч «Йокерит» — «Ак Барс»
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы на матч регулярного чемпионата КХЛ между финским «Йокеритом» и казанским «Ак Барсом», информируют команды в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 5 сентября, начало игры — в 19:00 мск.

«Йокерит»:

Ниеми (Калниньш);
Лехтонен — Лепистё, Хаапала — Контиола — Йенсен;
Эронен — Грант, Йоэнсуу — Норман — Мозес;
Кивистё — Лауридсен, Иконен — Регин — Анттила;
Хирвонен, Пильстрём — Муттюнен — Халме, Рясянен.

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Билялов);
Викстранд — Ожиганов, Азеведу — Кормье — Фрэттин;
Юдин — Фазылзянов, Галиев — Ткачёв — Зарипов;
Хенкель — Журавлёв, Фисенко — Основин — Лукоянов;
Педан, Э. Галимов — А. Галимов — Петров, Михеев.

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