Стали известны составы на матч «Йокерит» — «Ак Барс»
Стали известны составы на матч регулярного чемпионата КХЛ между финским «Йокеритом» и казанским «Ак Барсом», информируют команды в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 5 сентября, начало игры — в 19:00 мск.
«Йокерит»:
Ниеми (Калниньш);
Лехтонен — Лепистё, Хаапала — Контиола — Йенсен;
Эронен — Грант, Йоэнсуу — Норман — Мозес;
Кивистё — Лауридсен, Иконен — Регин — Анттила;
Хирвонен, Пильстрём — Муттюнен — Халме, Рясянен.
«Ак Барс»:
Рейдеборн (Билялов);
Викстранд — Ожиганов, Азеведу — Кормье — Фрэттин;
Юдин — Фазылзянов, Галиев — Ткачёв — Зарипов;
Хенкель — Журавлёв, Фисенко — Основин — Лукоянов;
Педан, Э. Галимов — А. Галимов — Петров, Михеев.
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