Стали известны составы на матч «Йокерит» — «Ак Барс»

Стали известны составы на матч регулярного чемпионата КХЛ между финским «Йокеритом» и казанским «Ак Барсом», информируют команды в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 5 сентября, начало игры — в 19:00 мск.



«Йокерит»:



Ниеми (Калниньш);

Лехтонен — Лепистё, Хаапала — Контиола — Йенсен;

Эронен — Грант, Йоэнсуу — Норман — Мозес;

Кивистё — Лауридсен, Иконен — Регин — Анттила;

Хирвонен, Пильстрём — Муттюнен — Халме, Рясянен.



«Ак Барс»:



Рейдеборн (Билялов);

Викстранд — Ожиганов, Азеведу — Кормье — Фрэттин;

Юдин — Фазылзянов, Галиев — Ткачёв — Зарипов;

Хенкель — Журавлёв, Фисенко — Основин — Лукоянов;

Педан, Э. Галимов — А. Галимов — Петров, Михеев.



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