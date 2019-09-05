«Барыс» одержал первую победу в сезоне, одолев «Амур»
В Нур-Султане местный «Барыс» оказался сильнее хабаровского «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ, встреча завершилась со счётом 3:2. Напомним, в первой игре сезона-2019/20 «Барыс» проиграл «Адмиралу» из Владивостока (1:3), «Амур» уступил новосибирской «Сибири» (1:2).
Счёт в матче был открыт в концовке первого периода, заброшенной шайбой отметился нападающий «Амура» Томаш Зогорна. Во втором периоде команда хозяев забила два гола усилиями Антона Сагадеева и Алексея Маклюкова, хабаровчане отличились удачным броском форварда Игоря Руденкова. На 50-й минуте «Барыс» вышел вперёд усилиями нападающего Корбана Найта, установившего окончательный счёт.
КХЛ - регулярный чемпионат
05 сентября 2019, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
3 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Зогорна (Васильев, Зогорна) – 18:08' (4x4) 1:1 Сагадеев (Шалапов, Шевченко) – 25:17' (5x5) 1:2 Руденков – 30:19' (5x5) 2:2 Маклюков (Найт, Сведберг) – 32:14' (5x5) 3:2 Найт (Пакаринен) – 49:26' (5x5)
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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