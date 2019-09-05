Светлов: игра у «Адмирала» совсем не получилась, будем разбираться

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал поражение от «Сибири» (1:5).



«Сегодня совсем игра не получилась «Сибирь» была свежее и быстрее. Будем разбираться — это начало сезона, но такого больше не будет с нашей стороны» — передаёт слова Светлова корреспондент «Чемпионата» Евгений Гофман.



Первый гол в матче зрители увидели уже на 50-й секунде: удачный бросок записал в актив защитник «Адмирала» Александр Угольников. До конца первого периода подопечные Николая Заварухина сумели отыграться и выйти вперёд, голами отметились Илья Морозов и Егор Миловзоров. На 23-й минуте защитник Юрки Йокипакка упрочил преимущество хозяев. На старте третьего периода Микаэль Руохомаа довёл разницу в счёте до трёх шайб. На 53-й минуте Миловзоров оформил дубль.

«Сибирь» одержала вторую победу в сезоне, обыграв «Адмирал»