Руохомаа: атмосфера на матчах «Сибири» великолепна, ничего подобного не видел

Нападающий новосибирской «Сибири» Микаэль Руохомаа прокомментировал домашнюю победу над владивостокским «Адмиралом» (5:1).



«Могу сказать, что сегодня мы сыграли очень здорово, у нас отличная команда. Особенно по душе пришлась игра тройки Саюстова, но и в целом у нас 5-6 сильных троек. «Сибирь» играет очень дружно. Надеюсь, что и дальше мы будем прибавлять, становиться лучше. Я забил свой первый гол за «Сибирь», для меня это очень важно, как и для нашего звена. Было много моментов, удалось забить и я счастлив.



Что сказали Сятери после курьёзного гола на первой минуте? Ничего. Я вообще эту шайбу быстро забыл, выкинул из головы. Хотел бы отметить атмосферу на стадионе, она была великолепна и удивительна. Никогда ничего подобного не ощущал, даже сравнить не с чем», — сказал Руохомаа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

«Сибирь» одержала вторую победу в сезоне, обыграв «Адмирал»