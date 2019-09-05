Миловзоров: две победы «Сибири» на старте важны в плане становления

Нападающий «Сибири» и автор дубля в ворота «Адмирала» Егор Миловзоров поделился впечатлениями от игры с владивостокской командой (5:1).



«Две победы на старте очень важны психологически. Мы очень хорошо провели третий период, много отработали. У нас очень хорошие атмосфера и коллектив в раздевалке. Перед первыми играми всегда есть какие-то ожидания, есть нервозность немножко. Слава Богу, одержали эти победы. Они очень важны в плане нашего становления и дальнейшего пути.



Стала ли пропущенная шайба холодным душем? Возможно, но мы концентрируемся на своей игре. Мы очень внимательно готовимся, разбираем соперника. На трибуне наш шестой полевой игрок, который гонит нас вперед и мы хотим всеми силами идти и давить. Выходим, чтобы показывать активный прессинг на соперника, но так получается, что пропускаем. Много очень опытных ребят в раздевалке и на лавочке — мы понимаем, что играть еще очень долго и ни о каком развале не может идти речь. На трибунах полно людей, наши дети, поэтому мы должны идти вперед и отыгрываться.



Нас предупреждали, что «Адмирал» очень быстрая команда. Очень хорошо выходят из обороны в атаку, у них очень хорошая контратака. Мы готовились к этому. Естественно, концентрируемся на своих действиях, чтобы какой-то план составлять.



От сегодняшнего дубля чувствую большую радость. Спасибо партнёрам. Мы делаем одно общее дело. Я по максимуму настраиваюсь на каждый матч и хочется отдать сердце за команду», — сказал Миловзоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.

«Сибирь» одержала вторую победу в сезоне, обыграв «Адмирал»