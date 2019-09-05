Канделаки — о правах на НХЛ у «Яндекса»: «Матч ТВ» работает на самоокупаемость

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала покупку «Яндексом» прав на показ НХЛ в России.
«Поздравляю «Яндекс» с покупкой прав на показ Национальной хоккейной лиги. И не меньше поздравляю НХЛ, ведь лига получила от интернет-гиганта в пять раз больше денег, чем платил «Медиа Альянс».
Между тем болельщики активно комментируют эту новость в духе «бесплатно – это очень хорошо» и «давайте закрывать все платные платформы» (естественно, речь только про «Матч»).
И тут хочется прояснить важный момент. Покупка прав на НХЛ на данном этапе развития — это имиджевый проект для «Яндекса», деньги они зарабатывают вовсе не на спортивных трансляциях. Поэтому они могут себе позволить предложить ценник заметно выше рынка. Для «Матч ТВ» эта история гораздо сложнее. И мы хотим отбивать вложения в права. Кроме того, мы имеем коммерческие обязательства перед РПЛ и клубами и, помимо этого, вместе с ними развиваем российский футбол.
К тому же, мы работаем на самоокупаемость, о которой говорится уже много лет. Без создания платформ вроде «Матч Премьер» и «КХЛ ТВ» ни о какой конкурентоспособности клубов и лиг нельзя будет и говорить», – написала Канделаки в своем телеграм-канале.
- 5 сентября 2019
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