Скабелка: победа снимает напряжение с игроков и команды «Барыса»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги выигранного матча с «Амуром» (3:2).



«Ранее проиграли стартовый матч, тем более, дома. У ребят присутствовало волнение. Скажу так: мы довольны результатом, но качество игры мы хотим видеть лучше. Хорошая игра была, соперник здорово катался, комбинировал. Невынужденные ошибки с нашей стороны в простых ситуациях приводили к потерям шайбы, и соперник этим воспользовался. Надо работать в этих моментах и быть лучше. Я думаю, что эта победа снимает напряжение с игроков и с команды.



Отличия первой игры и сегодняшней? Две разные игры. В первой мы больше играли в зоне атаки, но не смогли забить. Нас подвела дисциплина, удаления, которые пошли во втором периоде. Сегодня матч был немножко другой. Игра шла волнами, временами нам удавалось показывать интересный хоккей. Но „Амуру“ удавалось в какие-то моменты перехватывать преимущество, мы немного суетились. Через эти матчи нужно улучшить качество. Сегодня реализация уже была другой, забили три», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Барыс» одержал первую победу в сезоне, одолев «Амур»