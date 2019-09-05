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«Ак Барс» впервые победил с Квартальновым в официальном матче, обыграв «Йокерит»

«Ак Барс» впервые победил с Квартальновым в официальном матче, обыграв «Йокерит»
Хоккей / КХЛ 0

Финский хоккейный клуб «Йокерит» на домашнем льду потерпел поражение от казанского «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ, встреча завершилась со счётом 2:5. Казанский клуб одержал первую победу в официальном матче под руководством главного тренера Дмитрия Квартальнова.

Счёт был открыт на 16-й минуте, точный бросок на свой счёт записал нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев. Через минуту Эмиль Галимов упрочил преимущество казанского коллектива. Второй период гости также провели более удачно, чем хозяева: у «Ак Барса» заброшенными шайбами отметились Патрис Кормье и Кирилл Петров, «Йокерит» ответил только голом форварда Антти Пильстрёма. На 42-й минуте Джастин Азеведу увеличил разницу в счёте до четырёх шайб. Окончательный счёт установил Теэму Эронен — 2:5.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 сентября 2019, четверг. 19:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Галиев (Зарипов) – 15:43' (5x5)   0:2 Галимов (Петров, Фазылзянов) – 16:51' (5x5)   0:3 Кормье (Ожиганов) – 20:22' (5x5)   1:3 Пильстрём (Контиола) – 23:56' (4x4)   1:4 Петров (Педан, Викстранд) – 32:31' (5x5)   1:5 Азеведу (Ожиганов) – 42:36' (5x5)   2:5 Эронен (Норман) – 56:38' (5x5)
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