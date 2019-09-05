«Ак Барс» впервые победил с Квартальновым в официальном матче, обыграв «Йокерит»

Финский хоккейный клуб «Йокерит» на домашнем льду потерпел поражение от казанского «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ, встреча завершилась со счётом 2:5. Казанский клуб одержал первую победу в официальном матче под руководством главного тренера Дмитрия Квартальнова.



Счёт был открыт на 16-й минуте, точный бросок на свой счёт записал нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев. Через минуту Эмиль Галимов упрочил преимущество казанского коллектива. Второй период гости также провели более удачно, чем хозяева: у «Ак Барса» заброшенными шайбами отметились Патрис Кормье и Кирилл Петров, «Йокерит» ответил только голом форварда Антти Пильстрёма. На 42-й минуте Джастин Азеведу увеличил разницу в счёте до четырёх шайб. Окончательный счёт установил Теэму Эронен — 2:5.