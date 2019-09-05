Гомоляко: попросил бы у Путина денег для хоккея в Сочи

Спортивный директор хоккейного клуба «Сочи» Сергей Гомоляко поделился мнением об адаптации в команде.



«Как быстро я адаптировался? Здесь такой же хоккейный клуб, как в Магнитогорске или Челябинске, работа мне хорошо знакома, поэтому – очень быстро. За это слова благодарности директору «Сочи» Сергею Юрьевичу Воропаеву, персоналу в клуба, мы нашли общий язык. Не было косых взглядов, все помогали по любым вопросам. Всё идёт в спокойном рабочем ритме.



Хоккейный потенциал Сочи огромен. Здесь много катков, сюда переезжают жить из других регионов – и многие хотят видеть своих детей в хоккее. Нужно предоставлять людям такую возможность, развивать клуб и регион в этом направлении. Мы уже открыли школу, нужно думать о командах ВХЛ и МХЛ. Конечно, хотелось бы, чтобы в школе «Сочи» появились новые Кузнецовы, Панарины, Зариповы, Мозякины, Морозовы; чтобы через десять лет, в первом выпуске школы один-два-три хоккеиста начинали играть в командах нашей системы, в КХЛ и показывать такой результат, чтобы мы могли ими гордиться.



Что скажу, оказавшись перед Владимиром Путиным? Попрошу денег для хоккея в Сочи. Чтобы создать ту самую вертикаль, о которой мы говорили», — цитирует Гомоляко официальный сайт клуба.