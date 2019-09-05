Квартальнов: у «Ак Барса» были проблемы, Рейдеборн нас подтащил

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу команды над «Йокеритом» (5:2) и отметил игру голкипера Адама Рейдеборна.
«Мы довольны победой, я думаю, что второй период был определяющим – мы забили голы и доиграли до победы. Но были проблемы, всё-таки «Йокерит» тоже где-то не забил, Адам Рейдеборн нас подтащил в нужный момент», — приводит слова специалиста официальный сайт клуба.
Счёт был открыт на 16-й минуте, точный бросок на свой счёт записал нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев. Через минуту Эмиль Галимов упрочил преимущество казанского коллектива. Второй период гости также провели более удачно, чем хозяева: у «Ак Барса» заброшенными шайбами отметились Патрис Кормье и Кирилл Петров, «Йокерит» ответил только голом форварда Антти Пильстрёма. На 42-й минуте Джастин Азеведу увеличил разницу в счёте до четырёх шайб. Окончательный счёт установил Теэму Эронен — 2:5.
- 5 сентября 2019
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