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Мухамадуллин: в Китае должны понимать, что играть 4 часа тяжело физически

Мухамадуллин: в Китае должны понимать, что играть 4 часа тяжело физически
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин, ставший самым молодым хоккеистом в истории уфимского клуба, поделился впечатлениями от дебюта в КХЛ и организации матчей в Шэньчжэне.

«Что стал самым молодым игроком в истории «Салавата Юлаева», не думал. Главной задачей было — попасть в команду, закрепиться. Именно над этим сейчас работаю. Первая смена в КХЛ – это особое большое волнение. Команда только поддерживала меня, помогала, где-то подсказывали. Перед игрой с «Куньлунем» очень сильно переживал, выпустят меня или нет. Уже когда вышел на лёд, партнёры поддержали меня. Старался играть от простого. Николай Цулыгин перед первой сменой ничего особенного не сказал, попросил сыграть спокойно и построже в обороне.

Не хочу сказать ничего плохого про организацию игр в Китае, но первая игра у нас длилась 4 часа, и они должны понимать, что для хоккеиста это и физически, и эмоционально тяжело. Надеюсь, в дальнейшем они будут это учитывать», – сказал Мухамадуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.

Made in China для КХЛ. Даже китайцы смеялись над своей беспомощностью
Картинка дрожала, ворота не стояли, лёд таял, а судьи объяснялись с диктором с помощью рисунков. И всё при пустых трибунах.
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