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Галиев: приятно наконец-то выиграть, Рейдеборн нас подтащил

Галиев: приятно наконец-то выиграть, Рейдеборн нас подтащил
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев подвёл итоги выигранного матча с «Йокеритом» (5:2).

«Приятно наконец-то выиграть, я думаю, для всего коллектива – много новых ребят, важная победа. Первый период был тяжёлый, соперник хорошо начал, агрессивно, быстро, мы где-то не успевали. Забили первый гол, немного подуспокоили игру, во втором периоде реализовали свои моменты и довели дело до победы.

Я забил так, как тренировал на раскатке? С любой точки надо пытаться забить. Просто пытался быстро бросить, чтобы вратарь не успел переместиться. Не успели накрыть, попал – здорово.

Бесспорно, Адам Рейдеборн сегодня подтащил нас – и в первом, и во втором периоде, и в меньшинстве тащил. Поздравляем его с первой победой в КХЛ: думаю, у него ещё их будет очень много», — цитирует форварда официальный сайт клуба.

«Ак Барс» впервые победил с Квартальновым в официальном матче, обыграв «Йокерит»
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