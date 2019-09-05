Галиев: приятно наконец-то выиграть, Рейдеборн нас подтащил

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев подвёл итоги выигранного матча с «Йокеритом» (5:2).
«Приятно наконец-то выиграть, я думаю, для всего коллектива – много новых ребят, важная победа. Первый период был тяжёлый, соперник хорошо начал, агрессивно, быстро, мы где-то не успевали. Забили первый гол, немного подуспокоили игру, во втором периоде реализовали свои моменты и довели дело до победы.
Я забил так, как тренировал на раскатке? С любой точки надо пытаться забить. Просто пытался быстро бросить, чтобы вратарь не успел переместиться. Не успели накрыть, попал – здорово.
Бесспорно, Адам Рейдеборн сегодня подтащил нас – и в первом, и во втором периоде, и в меньшинстве тащил. Поздравляем его с первой победой в КХЛ: думаю, у него ещё их будет очень много», — цитирует форварда официальный сайт клуба.
- 5 сентября 2019
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