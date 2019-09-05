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Мухамадуллин: приятно, что Баттон ставит меня в топ-25 на драфте

Мухамадуллин: приятно, что Баттон ставит меня в топ-25 на драфте
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Салавата Юлаева» и обладатель Кубка Глинки/Гретцки 2019 Шакир Мухамадуллин рассказал о том, насколько для него важно быть выбранным в первом раунде драфта НХЛ 2020

«Неожиданно ли было, что аналитик TSN Крэйг Баттон поставил меня в свой топ-25 предстоящего драфта? Конечно, я удивился и обрадовался, когда увидел себя на 17-й строчке, но особо не стал на этом зацикливаться. Нужно продолжать дальше работать и прогрессировать. Мне не важно в каком раунде я уйду на драфте. Перед драфтом за тобой просто постоянно следят и смотрят на твой прогресс.

Что сказал Сергей Голубович после Кубка Глинки/Гретцки? Для начала он попросил хорошенько отдохнуть. Сказал, чтобы я дальше прогрессировал и что будет следить за всеми нами», – сказал Мухамадуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.

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