Мухамадуллин: приятно, что Баттон ставит меня в топ-25 на драфте

Защитник «Салавата Юлаева» и обладатель Кубка Глинки/Гретцки 2019 Шакир Мухамадуллин рассказал о том, насколько для него важно быть выбранным в первом раунде драфта НХЛ 2020



«Неожиданно ли было, что аналитик TSN Крэйг Баттон поставил меня в свой топ-25 предстоящего драфта? Конечно, я удивился и обрадовался, когда увидел себя на 17-й строчке, но особо не стал на этом зацикливаться. Нужно продолжать дальше работать и прогрессировать. Мне не важно в каком раунде я уйду на драфте. Перед драфтом за тобой просто постоянно следят и смотрят на твой прогресс.



Что сказал Сергей Голубович после Кубка Глинки/Гретцки? Для начала он попросил хорошенько отдохнуть. Сказал, чтобы я дальше прогрессировал и что будет следить за всеми нами», – сказал Мухамадуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.

Кучеров был только 58-м. Кого надо было выбирать первым на драфтах НХЛ «Тампа» тогда совершила большую кражу.