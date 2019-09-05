Актёр Ярушин проспорил Бобровскому и теперь сочинит про вратаря песню

В Новосибирске состоялся челлендж «Достать Бобровского-2» с участием актера Станислава Ярушина и вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского. Челлендж прошел после матча регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Адмирал» (5:1).
Ярушину необходимо было реализовать как минимум два буллита из десяти, но он смог забить только один раз — в первой попытке. Теперь актёр напишет песню про Бобровского. Если бы Ярушин реализовал два буллита, то голкипер пять матчей в НХЛ выступал бы в шлеме с надписью «Ярушин the best».
«Подготовка к сезону прошла хорошо, я завершил её 30 августа. Последнюю неделю, можно сказать, отдыхал. Завтра после челленджа я вылетаю во Флориду. Я смотрю на это как шоу, а не как обязанность всё поймать. Важно общение с болельщиками, со зрителями. Для меня Новосибирск не чужой город, меня много здесь что связывает», — рассказал Бобровский ранее.
- 5 сентября 2019
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