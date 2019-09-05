Петров — о своём голе: хотел бросить в девятку, попал между щитков вратарю

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров рассказал о победе над «Йокеритом» (5:2), атмосфере в раздевалке и эмоциях от своей игры.



«Рад, конечно, первому голу после возвращения в «Ак Барс». Думаю, больше всего рада моя семья, очень переживали за меня. На предсезонке не всё получалось, ничего не забил. Но суть не в этом – сезон всё равно длинный, будут всякие дни: и хорошие, и плохие. Надо просто продолжать работать, и все будет нормально.



Первая победа в сезоне? Так мы всего два матча сыграли. Ребята все серьёзно относятся, все знают, какие у нас задачи. Порадовались немного, но завтра уже будет новый день. Будем готовиться к следующему матчу.



Мой гол? Как сказал Тимур Билялов, хотел бросить в девятку, а получилось между щитков вратарю смеётся. В зону вошёл, мне вовремя хороший пас отдали, чуть болтанул защитника, и получился неожиданный бросок», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.